Grand pique-nique des îles Thann 27 juillet 2025 11:00

Haut-Rhin

Grand pique-nique des îles Parc Albert 1er Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27 11:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba.

Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba. .

Parc Albert 1er

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 54 18 64 lucie97411@hotmail.fr

English :

Let yourself be transported for a day under the island sun, in a festive atmosphere with musical and dance groups: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co and Karaba.

German :

Lassen Sie sich einen Tag lang unter die Sonne der Inseln entführen, in einer festlichen Atmosphäre mit Musik- und Tanzgruppen: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co und Karaba.

Italiano :

Lasciatevi trasportare per un giorno sotto il sole dell’isola, in un’atmosfera di festa con i gruppi musicali e di danza: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co e Karaba.

Espanol :

Déjese transportar por un día bajo el sol de la isla, en un ambiente festivo con grupos musicales y de baile: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co y Karaba.

L’événement Grand pique-nique des îles Thann a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay