Grand pique-nique du Parc et fête de Calès Lamanon dimanche 14 septembre 2025.

Dimanche 14 septembre 2025 de 9h à 18h. Lamanon Bouches-du-Rhône

2025-09-14 09:00:00

2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Pour célébrer la réouverture du site médiéval de Calès, le grand pique-nique du parc se tiendra à Lamanon dans ce cirque exceptionnel avec une édition spéciale.

courses pédestres (8 km) , animations à partir de 11h.

pour célébrer la réouverture du site médiéval de Calès, le grand pique-nique du parc se tiendra à Lamanon dans ce cirque exceptionnel avec une édition spéciale.

courses pédestres (8 km) , animations à partir de 11h.

Apportez votre pique-nique, l’apéritif sera offert par le Parc.



Au programme

Calès au pas de l’âne

balade familiale en compagnie d’ânes bâtés autour de Calès, site troglodytique médiéval.

p’tits ânes

de 11h à 17H



Balade elfique

a travers une balade en forêt, aidez

l’Elfe Alberon dans sa quête, il vous enseignera des secrets de la nature, le langage des arbres, les mystères du monde végétal.

Julien Perez

de 14h à 17h



balade botanique

découvrez les mille histoires que la flore des Alpilles a à nous raconter.

Claude Siméon, flore et vie

15h .

Lamanon 13113 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

To celebrate the reopening of the medieval site of Calès, the park’s big picnic will be held in Lamanon in this exceptional circus with a special edition.

walking races (8 km), entertainment from 11 a.m.

German :

Um die Wiedereröffnung der mittelalterlichen Stätte Calès zu feiern, findet in Lamanon in diesem außergewöhnlichen Zirkus das große Parkpicknick mit einer Sonderausgabe statt.

fußläufe (8 km) , Animationen ab 11 Uhr.

Italiano :

Per celebrare la riapertura del sito medievale di Calès, il grande picnic del parco si terrà a Lamanon in questo eccezionale circo con un’edizione speciale.

corse a piedi (8 km), animazione dalle 11.00.

Espanol :

Para celebrar la reapertura del sitio medieval de Calès, el gran picnic del parque se celebrará en Lamanon en este circo excepcional con una edición especial.

carreras pedestres (8 km), animación a partir de las 11h.

