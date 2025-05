Grand planeur remorqué (aéromodélisme) – Duhort-Bachen, 29 mai 2025 07:00, Duhort-Bachen.

Landes

Grand planeur remorqué (aéromodélisme) Duhort-Bachen Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Le club de Duhort organise une rencontre de planeurs remorqués le jeudi 29 mai 2025.

c’est une journée de retrouvailles entre les différents clubs de la région qui réunira les pilotes pour un moment de partage et de convivialité.

Comme à l’accoutumée, l’apéritif sera offert et le repas sorti du panier.

Barbecue et plancha à disposition.

Licence FFAM requise, remorqueurs bienvenus et cette année inscription sollicitée avec une participation modeste de 5€.

Camping cars autorisés (sans commodités).

Adresse d’inscription https://les2lduhort.fr .

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 47 40 05

