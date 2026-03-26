Grand prix Agudelle Saint Simon de Bordes Agudelle
Grand prix Agudelle Saint Simon de Bordes Agudelle samedi 28 mars 2026.
Grand prix Agudelle Saint Simon de Bordes
Chez Jean Roux Agudelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Course cycliste Ufolep organisée par La Pédale Jonzacais.
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Chez Jean Roux Agudelle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 17 93 53
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English :
Ufolep cycling race organized by La Pédale Jonzacais.
L’événement Grand prix Agudelle Saint Simon de Bordes Agudelle a été mis à jour le 2026-03-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge