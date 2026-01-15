Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes LDLC Arena Décines-Charpieu

Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-25

La première édition du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra du 18 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena !

English : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

The first edition of the Auvergne-Rhône-Alpes Grand Prix will be held from 18 to 25 October 2026 at the LDLC Arena.

