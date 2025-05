Grand Prix Canobus ­ – Plan d’eau de Jarnac Jarnac, 21 juin 2025 07:00, Jarnac.

Charente

Grand Prix Canobus ­ Plan d’eau de Jarnac 17 quai de l’île Madame Jarnac Charente

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Jarnac Sports Canoë Kayak et ses partenaires organisent la 23ème édition du Grand Prix Canobus sur le plan d’eau de Jarnac.

Le Grand Prix Canobus est un challenge inter-entreprise ayant lieu sur la Charente dans des canobus (embarcation type canoë).

Plan d’eau de Jarnac 17 quai de l’île Madame

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 32 01 jsck@orange.fr

Jarnac Sports Canoë Kayak and its partners are organizing the 23rd edition of the Grand Prix Canobus on the Jarnac lake.

The Grand Prix Canobus is an inter-company challenge held on the Charente in canobuses (canoe-type craft).

Jarnac Sports Canoë Kayak und seine Partner organisieren die 23. Ausgabe des Grand Prix Canobus auf der Wasserfläche von Jarnac.

Der Grand Prix Canobus ist ein Wettbewerb zwischen Unternehmen, der auf der Charente in Canobus (kanuähnliche Boote) stattfindet.

Jarnac Sports Canoë Kayak e i suoi partner organizzano il 23° Grand Prix Canobus sul lago di Jarnac.

Il Grand Prix Canobus è una sfida intersocietaria che si svolge sulla Charente in canoa.

Jarnac Sports Canoë Kayak y sus socios organizan el 23º Gran Premio Canobus en el lago de Jarnac.

El Grand Prix Canobus es un desafío interempresarial que se celebra en la Charente en canobuses (embarcaciones tipo canoa).

