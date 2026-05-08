La Séguinière

Grand prix Cycliste de La Séguinière Championnat Régional Féminin

rue des Deux-Sèvres La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le 7 juin 2026, dès 13h30, deux courses féminines vont se succéder pour décerner les titres de championnes régionales dans 5 catégories de concurrentes (U15, U17, U19, Access et Seniors)

Le matin à partir de 10h00, courses masculines Access 1 et 2, puis 3 et 4

Pour la sécurité des participants, circulation dans le sens de course réglementée par arrêté municipal, et stationnement des véhicules centralisé sur le parking de l’OUTLET, rue du bocage, accès par le rond-point de la route de la Romagne.

Démonstration des élèves de URBAN DANCE STUDIO entre 12h et 13h, près de la ligne d’arrivée .

rue des Deux-Sèvres La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire svs.cyclovtt@gmail.com

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English :

L’événement Grand prix Cycliste de La Séguinière Championnat Régional Féminin La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais