Grand prix cycliste de Méjannes-lès-Alès, Salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

Grand prix cycliste de Méjannes-lès-Alès Dimanche 8 mars, 12h30 Salle polyvalente Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Course organisée par le Vélo Club Alésien, ouverte aux coureurs des catégories 1, 2, 3, 4, 5, juniors et féminines.

Retrait des dossards à la salle polyvalente de Méjannes-lès-Alès dès 12h30. Départ cat. 1, 2, 3 et juniors à 14h.

Départ cat. 4, 5 et féminines à 14h10. Remise des récompenses à 17h.

Salle polyvalente 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie

Circuit de 25,6 km à parcourir 3 fois. Cyclisme Vélo