Luneray

Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes

Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Le Grand Prix Cycliste des Boucles Luneraysiennes, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer !

RDV le lundi 25 mai 2026 à Luneray pour du spectacle, du rythme et de la passion !

Préparez-vous à vibrer avec nous !

Course cycliste disputée sur un circuit tracé autour de la commune de Luneray en Seine-Maritime.

Catégorie Course cycliste sur route ÉLITE NATIONALE OPEN 1.

Sport, vitesse et émotions seront au rendez-vous avec quelques nouveautés pour cette édition 2026, comme la course retransmise en direct sur écran géant, avec une formule complète à seulement 12€ !

En réservant, profitez d’une place assise devant le grand écran pour suivre la course dans les meilleures conditions.

Places limitées !

La course approchent à grands pas…et on sait que vous êtes impatients…

Soyez prêts à les encourager tout au long du parcours ! .

Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 25 39 32

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English : Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes

L’événement Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes Luneray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux