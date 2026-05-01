Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes Luneray
Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes Luneray lundi 25 mai 2026.
Luneray
Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes
Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Le Grand Prix Cycliste des Boucles Luneraysiennes, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer !
RDV le lundi 25 mai 2026 à Luneray pour du spectacle, du rythme et de la passion !
Préparez-vous à vibrer avec nous !
Course cycliste disputée sur un circuit tracé autour de la commune de Luneray en Seine-Maritime.
Catégorie Course cycliste sur route ÉLITE NATIONALE OPEN 1.
Sport, vitesse et émotions seront au rendez-vous avec quelques nouveautés pour cette édition 2026, comme la course retransmise en direct sur écran géant, avec une formule complète à seulement 12€ !
En réservant, profitez d’une place assise devant le grand écran pour suivre la course dans les meilleures conditions.
Places limitées !
La course approchent à grands pas…et on sait que vous êtes impatients…
Soyez prêts à les encourager tout au long du parcours ! .
Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 25 39 32
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English : Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes
L’événement Grand prix cycliste des Boucles luneraysiennes Luneray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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