Grand prix cycliste métropole Aix Marseille Provence Puyricard Aix-en-Provence

Grand prix cycliste métropole Aix Marseille Provence

Samedi 21 février 2026 de 10h30 à 16h30. Puyricard Départ et arrivée Boulevard de Palerne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Grand Prix cycliste de la métropole Aix-Marseille Provence 2026 est une épreuve cycliste de Nationale 1. Elle se déroulera sur un circuit exigeant, avec la montée de la côte de Beaulieu. Départ et arrivée se feront Boulevard de Palerne à Puyricard.

Puyricard Départ et arrivée Boulevard de Palerne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 12 35 avcaix@gmail.com

English :

The Grand Prix Cycliste de la Métropole Aix-Marseille Provence 2026 is a National 1 cycling event. It takes place on a demanding circuit, including the climb up the côte de Beaulieu. Start and finish will be on Boulevard de Palerne in Puyricard.

