Grand Prix Cycliste Saint-Lyphard
Grand Prix Cycliste Saint-Lyphard dimanche 17 août 2025.
Grand Prix Cycliste
Mézérac Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-08-17 09:00:00
fin : 2025-08-17 18:30:00
Date(s) :
2025-08-17
3 départs de courses cyclistes 1ère course à 10h de 3.6km (16 tours soit 57km)
2ème course à 12h30 3.6km (22 tours soit 78km)
3ème course à 15h45 3.6km (25 tours soit 90km)
Bar et restauration sur place, un speaker officiel de la fédération cycliste animera ces courses. .
Mézérac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 61 66 04
