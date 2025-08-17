Grand Prix Cycliste Saint-Lyphard

Grand Prix Cycliste Saint-Lyphard dimanche 17 août 2025.

Grand Prix Cycliste

Mézérac Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-08-17 09:00:00

fin : 2025-08-17 18:30:00

2025-08-17

3 départs de courses cyclistes 1ère course à 10h de 3.6km (16 tours soit 57km)

2ème course à 12h30 3.6km (22 tours soit 78km)

3ème course à 15h45 3.6km (25 tours soit 90km)

Bar et restauration sur place, un speaker officiel de la fédération cycliste animera ces courses. .

Mézérac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 61 66 04

