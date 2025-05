Grand prix de caisse à savon – Donzère, 25 mai 2025 08:30, Donzère.

Drôme

Grand prix de caisse à savon Route de Châteauneuf Donzère Drôme

Début : 2025-05-25 08:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Une activité pleine de rires, de fierté et de sensations fortes, même sans permis !

Sans inscription préalable venez avec votre engin ou pour encourager les jeunes pilotes.

Route de Châteauneuf

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 42 23 74

English :

An activity full of laughter, pride and thrills, even without a license!

No prior registration required just bring your own machine, or come and cheer on the young drivers.

German :

Eine Aktivität voller Lachen, Stolz und Nervenkitzel auch ohne Führerschein!

Ohne vorherige Anmeldung kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug oder um die jungen Fahrer anzufeuern.

Italiano :

Un’attività piena di risate, orgoglio ed emozioni, anche senza patente!

Non è necessario iscriversi prima, basta portare la propria macchina o venire a fare il tifo per i giovani piloti.

Espanol :

Una actividad llena de risas, orgullo y emoción, ¡incluso sin carné!

No es necesario inscribirse previamente, sólo tienes que traer tu propia máquina o venir a animar a los jóvenes conductores.

L’événement Grand prix de caisse à savon Donzère a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence