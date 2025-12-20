Grand prix de char à voile Ouistreham
Grand prix de char à voile Ouistreham samedi 31 janvier 2026.
Grand prix de char à voile
Plage de Ouistreham Ouistreham Calvados
Grand Prix de char à voile — Catégorie Promo
Briefing & départ samedi et dimanche
Remise des prix dimanche, 18h
Plage de Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 00 25
English : Grand prix de char à voile
Sailboat Grand Prix ? Promo Category
Briefing & start: Saturday and Sunday
Prize-giving ceremony: Sunday, 6pm
