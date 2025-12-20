Grand prix de char à voile Ouistreham

Grand prix de char à voile Ouistreham samedi 31 janvier 2026.

Grand prix de char à voile

Plage de Ouistreham Ouistreham

Début : Samedi Samedi 2026-01-31
2026-01-31

Grand Prix de char à voile — Catégorie Promo

Briefing & départ samedi et dimanche

Remise des prix dimanche, 18h
Plage de Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie 

English : Grand prix de char à voile

Sailboat Grand Prix ? Promo Category

Briefing & start: Saturday and Sunday

Prize-giving ceremony: Sunday, 6pm

