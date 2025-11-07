Grand prix de course de caisses à savon Nevers Parc Salengro Nevers
Grand prix de course de caisses à savon Nevers Parc Salengro Nevers vendredi 7 novembre 2025.
Grand prix de course de caisses à savon Nevers
Parc Salengro 10 Avenue Général de Gaulle Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-07 19:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Le Dimanche 7 décembre de 10h à 19h, la grande course de caisses à savon de Nevers est de retour au Parc Roger Salengro.
Préparez votre équipe, révisez votre bolide et surtout… sortez votre déco de Noël la plus folle !
Les inscriptions ouvrent bientôt !
Au programme de cette édition spéciale Noël des obstacles et une arrivée au marché de Noël. .
Parc Salengro 10 Avenue Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Grand prix de course de caisses à savon Nevers
German : Grand prix de course de caisses à savon Nevers
Italiano :
Espanol :
L’événement Grand prix de course de caisses à savon Nevers Nevers a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Nevers