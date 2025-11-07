Grand prix de course de caisses à savon Nevers Parc Salengro Nevers

Grand prix de course de caisses à savon Nevers

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

Le Dimanche 7 décembre de 10h à 19h, la grande course de caisses à savon de Nevers est de retour au Parc Roger Salengro.

Préparez votre équipe, révisez votre bolide et surtout… sortez votre déco de Noël la plus folle !

Les inscriptions ouvrent bientôt !

Au programme de cette édition spéciale Noël des obstacles et une arrivée au marché de Noël. .

