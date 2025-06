Grand Prix de Golf de la Ville LANNEMEZAN Lannemezan 29 juin 2025 09:30

Hautes-Pyrénées

Grand Prix de Golf de la Ville LANNEMEZAN 250 Rue Dr Henri Ueberschalag Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 09:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

GRAND PRIX de la VILLE le dimanche 29 juin

Formule, stroke-play pour les premières séries dames et messieurs, stableford pour les autres séries.

Départs échelonnés à partir de 9h30 dans l’ordre inverse des index.

Très belle dotation offerte en grande partie par la Ville de Lannemezan

Soirée brochettes à l’issue de la remise des prix.

Inscriptions d’ores et déjà ouvertes au Golf jusqu’au 28 juin

LANNEMEZAN 250 Rue Dr Henri Ueberschalag

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 01 01 golflannemean@wanadoo.fr

English :

GRAND PRIX de la VILLE on Sunday June 29

Stroke-play for the first ladies’ and gentlemen’s series, stableford for the other series.

Staggered tee-offs from 9.30 a.m. in reverse order of index.

Excellent prize fund, largely donated by the Ville de Lannemezan

Kebabs after the prize-giving ceremony.

Registrations already open at the Golf Club until June 28

German :

GRAND PRIX de la VILLE am Sonntag, den 29. Juni

Formel, Stroke-play für die ersten Serien der Damen und Herren, Stableford für die anderen Serien.

Gestaffelte Starts ab 9:30 Uhr in umgekehrter Reihenfolge der Indizes.

Sehr schöne Dotierung, die zum Großteil von der Stadt Lannemezan angeboten wird

Spießbratenabend im Anschluss an die Preisverleihung.

Anmeldungen sind bereits jetzt bis zum 28. Juni im Golfclub möglich

Italiano :

GRAND PRIX de la VILLE domenica 29 giugno

Formato stroke-play per la prima serie femminile e maschile, stableford per le altre serie.

Partenze scaglionate dalle 9.30 in ordine inverso rispetto all’indice.

Ottimo montepremi, in gran parte donato dalla città di Lannemezan

Kebab dopo la premiazione.

Le iscrizioni sono aperte presso il Golf Club fino al 28 giugno

Espanol :

GRAND PRIX de la VILLE el domingo 29 de junio

Formato Stroke-play para las primeras series de damas y caballeros, stableford para las demás series.

Salidas escalonadas a partir de las 9h30 en orden inverso al índice.

Muy buen fondo para premios, donado en gran parte por la ciudad de Lannemezan

Kebabs después de la entrega de premios.

Las inscripciones están abiertas en el Club de Golf hasta el 28 de junio

L’événement Grand Prix de Golf de la Ville Lannemezan a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65