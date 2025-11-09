Grand Prix de la Ville de Moulins allée des Soupirs Moulins

allée des Soupirs Hippodrome Moulins Allier

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le coup d’envoi de la course hippique sera donné à 13h30 à l’hippodrome de Moulins, le dimanche 9 novembre.



Nous vous conseillons de venir en avance pour observer les chevaux et faire vos paris.

allée des Soupirs Hippodrome Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85

English :

The race kicks off at 1.30pm at Moulins racecourse on Sunday November 9th.



We advise you to come early to watch the horses and place your bets.

German :

Der Startschuss für das Pferderennen fällt am Sonntag, den 9. November, um 13.30 Uhr auf der Pferderennbahn in Moulins.



Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig zu kommen, um die Pferde zu beobachten und Ihre Wetten abzuschließen.

Italiano :

La gara prenderà il via alle 13.30 all’ippodromo di Moulins domenica 9 novembre.



Vi consigliamo di arrivare presto per osservare i cavalli e piazzare le vostre scommesse.

Espanol :

La carrera comienza a las 13.30 horas en el hipódromo de Moulins, el domingo 9 de noviembre.



Le aconsejamos que acuda pronto para ver a los caballos y hacer sus apuestas.

