Crozon

Grand Prix de l’Ecole Navale 2026

Place d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le rendez-vous majeur de la voile en France au plus près de chez vous !

Du 14 au 16 mai, la presqu’île de Crozon accueille une régate de voile exceptionnelle avec la 25e édition du Grand Prix de l’Ecole Navale.

À Roscanvel, Camaret et Crozon Morgat, venez découvrir les huit classes de voiliers qui concourent sur l’eau. Les horaires des épreuves sont disponibles sur le site internet de l’AGPEN, dans l’onglet Avis de course .

Pour fêter ses 25 ans, et les 400 ans de la Marine, le GPEN propose cette année une animation inédite à Crozon-Morgat.

Rendez-vous sur la place d’Ys les jeudi 14 et vendredi 15, de 14h à 18h, pour rencontrer les élèves de l’École navale, qui vous ont préparé différentes animations pour découvrir les fondamentaux du métier de marin.

Pour compléter cette immersion, un trio du Bagad de Lann-Bihoué vous offrira une représentation unique jeudi 14 à 16h.

Nous vous attendons nombreux pour cet évènement qui promet d’être riche en découvertes ! .

Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 78 70 55 81

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English : Grand Prix de l’Ecole Navale 2026

L’événement Grand Prix de l’Ecole Navale 2026 Crozon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime