Grand prix de Nevers de course de caisses à savon Nevers

Grand prix de Nevers de course de caisses à savon Nevers dimanche 21 septembre 2025.

Nièvre

Grand prix de Nevers de course de caisses à savon Boulevard de la Pisserotte Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le Dimanche 21 Septembre de 10h à 19h, la grande course de caisses à savon de Nevers est de retour le samedi 21 septembre au Boulevard de la Pisserotte !

Qu’il s’agisse de rivaliser pour la première place ou simplement de profiter de l’ambiance électrisante, cette course est l’événement incontournable de l’été à Nevers. Réunissez vos amis, votre famille ou votre équipe et participez à une journée remplie d’adrénaline et de divertissement.

Au programme, des tremplins, des cascades et autres obstacles, un village animations avec foodtruck seront au rendez-vous pour nous divertir durant toute la journée.

Alors, prêts à relever le défi ? Inscrivez vous dès maintenant et réservez votre place pour cette aventure palpitante ! .

Boulevard de la Pisserotte

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Grand prix de Nevers de course de caisses à savon

German : Grand prix de Nevers de course de caisses à savon

Italiano :

Espanol :

L’événement Grand prix de Nevers de course de caisses à savon Nevers a été mis à jour le 2025-04-10 par OT NEVERS