Grand prix de Noël à JCS Karting Les Grandes Landes Lubersac

Grand prix de Noël à JCS Karting

Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac Corrèze

Grand prix de Noël au JCS karting

Grand prix enfant et adulte ouvert à tous, débutant ou confirmé.

Au programme

– 09h30 arrivée des pilotes

– Inscription et pesée des pilotes

– Tirage au sort des karts

– Essais chronométrés 10 minutes

– Manche 10 tours

– Finale 12 tours

Podium suivi du verre de l’amitié.

Inscription sur place ou par téléphone 05 55 73 96 22 .

Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 96 22

