Grand prix de Noël à JCS Karting Les Grandes Landes Lubersac
Début : 2025-12-28
Grand prix enfant et adulte ouvert à tous, débutant ou confirmé.
Au programme
– 09h30 arrivée des pilotes
– Inscription et pesée des pilotes
– Tirage au sort des karts
– Essais chronométrés 10 minutes
– Manche 10 tours
– Finale 12 tours
Podium suivi du verre de l’amitié.
Inscription sur place ou par téléphone 05 55 73 96 22 .
