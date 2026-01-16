Grand prix de ski de fond Chamonix-Mont-Blanc
Grand prix de ski de fond Chamonix-Mont-Blanc dimanche 1 février 2026.
Grand prix de ski de fond
Désert blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
2026-02-01
Compétition de ski nordique et de biathlon en fonction des catégories. de U12 à Séniors.
Désert blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 11 57 club@chamonixsport.com
English :
Nordic skiing and biathlon competitions for categories from U12 to Seniors.
