Grand prix de ski de fond Chamonix-Mont-Blanc

Grand prix de ski de fond

Désert blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Compétition de ski nordique et de biathlon en fonction des catégories. de U12 à Séniors.

Désert blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 11 57 club@chamonixsport.com

English :

Nordic skiing and biathlon competitions for categories from U12 to Seniors.

