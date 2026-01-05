Grand prix de snowboard des Monges Malins Station du Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre

Grand prix de snowboard des Monges Malins

Station du Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Epreuve de snowboard qui compte pour les championnats de France de Slalom Géant de Snowboard organisé par le club des Monges Malins

Station du Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 86 83 18 joel.dabat@orange.fr

English :

Snowboarding event that counts towards the French Giant Slalom Snowboard Championships organized by the Monges Malins club

