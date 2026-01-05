Grand prix de snowboard des Monges Malins Station du Grand Tourmalet Bagnères-de-Bigorre
Station du Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Epreuve de snowboard qui compte pour les championnats de France de Slalom Géant de Snowboard organisé par le club des Monges Malins
Station du Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 86 83 18 joel.dabat@orange.fr
English :
Snowboarding event that counts towards the French Giant Slalom Snowboard Championships organized by the Monges Malins club
