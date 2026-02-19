Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains avenue Marx Dormoy Néris-les-Bains
Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains avenue Marx Dormoy Néris-les-Bains vendredi 26 juin 2026.
Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains
avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-26
Organisé par l’AS Néris Tennis.
.
avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 57 37 micalber03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the AS Néris Tennis.
L’événement Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains Néris-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains