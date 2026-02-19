Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains avenue Marx Dormoy Néris-les-Bains

Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains

avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-26

Organisé par l’AS Néris Tennis.

.

avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 57 37 micalber03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the AS Néris Tennis.

L’événement Grand prix de Tennis de la ville de Néris-les-Bains Néris-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains