Vire Normandie

Grand Prix des Jumelages de Vire

4 Rue Deslongrais Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Compétition cycliste à étape dans le cadre du Jumelage de Vire organisé par le Vélo club du Bocage

2 jours avec 3 étapes dont un contre la montre individuel

Équipe de 6 coureurs, 21 équipes au départ

Le samedi 2/05 124,8 km Vire-Campagnolles

Départ (fictif) de Vire à la salle du Vaudeville à 14 h départ réel à la sortie de Vaudry (D512) à 14h15. Il y aura 6 passages.

Arrivée à Campagnolles vers 17h15

Le dimanche 3/05 9,1 km Noues de Sienne

Contre la montre individuel à St Sever, départ à 8h30, un départ chaque minute, rue de la gare, face à la mairie.

Le Dimanche 3/05 après-midi 108,6 km Vire

Départ (fictif) de Vire à la salle du Vaudeville à 14h10 départ réel à la sortie de Vire, route de Gathemo à 14h15. Il y aura 8 passages.

Arrivée finale face à la mairie de Vire vers 16h55 .

4 Rue Deslongrais Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

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English : Grand Prix des Jumelages de Vire

Stage cycling competition as part of the Vire Twinning event organised by the Vélo club du Bocage

L’événement Grand Prix des Jumelages de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-24 par Conseil Départemental du Calvados