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Grand Prix des Jumelages de Vire Vire Normandie

Grand Prix des Jumelages de Vire Vire Normandie samedi 2 mai 2026.

Adresse : 4 Rue Deslongrais

Ville : 14500 Vire Normandie

Département : Calvados

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Vire Normandie

Grand Prix des Jumelages de Vire

4 Rue Deslongrais Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02

Compétition cycliste à étape dans le cadre du Jumelage de Vire organisé par le Vélo club du Bocage
2 jours avec 3 étapes dont un contre la montre individuel
Équipe de 6 coureurs, 21 équipes au départ

Le samedi 2/05 124,8 km Vire-Campagnolles
Départ (fictif) de Vire à la salle du Vaudeville à 14 h départ réel à la sortie de Vaudry (D512) à 14h15. Il y aura 6 passages.
Arrivée à Campagnolles vers 17h15

Le dimanche 3/05 9,1 km Noues de Sienne
Contre la montre individuel à St Sever, départ à 8h30, un départ chaque minute, rue de la gare, face à la mairie.

Le Dimanche 3/05 après-midi 108,6 km Vire
Départ (fictif) de Vire à la salle du Vaudeville à 14h10 départ réel à la sortie de Vire, route de Gathemo à 14h15. Il y aura 8 passages.
Arrivée finale face à la mairie de Vire vers 16h55   .

4 Rue Deslongrais Vire Normandie 14500 Calvados Normandie  

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English : Grand Prix des Jumelages de Vire

Stage cycling competition as part of the Vire Twinning event organised by the Vélo club du Bocage

L’événement Grand Prix des Jumelages de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-24 par Conseil Départemental du Calvados

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