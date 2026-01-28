Grand Prix d’Ouverture Leclerc Départ Avenue Charles De Gaulle Valréas
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-02-22 13:30:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
2026-02-22
Circuit à vélo de 8 Kms dans Valréas et sa périphérie. organisé par le Vélo Club. Boucle Avenue Charles De Gaulle Avenue Maréchal Foch/ Route de Baume Chemin de Parreau Route de Richerenches/Ancienne route de Grillon Avenue Charles De Gaulle .
Départ Avenue Charles De Gaulle Avenue Charles De Gaulle Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 34 14 50 bruno.lauzier@orange.fr
English : Grand Prix d’Ouverture Leclerc
8 km bike tour of Valréas and surrounding area. Organized by the Vélo Club. Loop: Avenue Charles De Gaulle Avenue Maréchal Foch/ Route de Baume Chemin de Parreau Route de Richerenches/Ancienne route de Grillon Avenue Charles De Gaulle .
