Grand Prix d’Ouverture Leclerc Départ Avenue Charles De Gaulle Valréas

Grand Prix d’Ouverture Leclerc

Départ Avenue Charles De Gaulle Avenue Charles De Gaulle Valréas Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 13:30:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Circuit à vélo de 8 Kms dans Valréas et sa périphérie. organisé par le Vélo Club. Boucle Avenue Charles De Gaulle Avenue Maréchal Foch/ Route de Baume Chemin de Parreau Route de Richerenches/Ancienne route de Grillon Avenue Charles De Gaulle .

.

Départ Avenue Charles De Gaulle Avenue Charles De Gaulle Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 34 14 50 bruno.lauzier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Prix d’Ouverture Leclerc

8 km bike tour of Valréas and surrounding area. Organized by the Vélo Club. Loop: Avenue Charles De Gaulle Avenue Maréchal Foch/ Route de Baume Chemin de Parreau Route de Richerenches/Ancienne route de Grillon Avenue Charles De Gaulle .

L’événement Grand Prix d’Ouverture Leclerc Valréas a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes