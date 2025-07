Grand Prix du 14 Juillet Le Molay-Littry

Grand Prix du 14 Juillet Le Molay-Littry lundi 14 juillet 2025.

Grand Prix du 14 Juillet

Le Molay-Litttry Le Molay-Littry Calvados

Début : 2025-07-14 13:30:00

fin : 2025-07-14 18:30:00

2025-07-14

Courses cycliste sur un circuit de 5 km a parcourir x tours suivant les catégories.

Podium sonorisation

Buvette

Courses cycliste sur un circuit de 5 km a parcourir x tours suivant les catégories.

Podium sonorisation

Buvette

Autres informations En ouverture a 13H30 les Access 2.3.4 pour 13 tours- 65 km et

15H30 pour les Opens 2.3 A1(national)pour 18 tours-90 km .

Le Molay-Litttry Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 6 23 63 00 62 c.houtteville@sfr.fr

English : Grand Prix du 14 Juillet

Cycling races on a 5 km circuit with x laps for each category.

Public address system

Refreshment stand

Other information: Opening at 1:30 p.m. for Access 2.3.4 for 13 laps 65 km and

15H30 for Opens 2.3 A1(national)for 18 laps-90 km

German : Grand Prix du 14 Juillet

Radrennen auf einem 5 km langen Rundkurs, der je nach Kategorie in x Runden durchfahren wird.

Podium Beschallung

Getränkestand

Weitere Informationen: Zur Eröffnung um 13.30 Uhr die Access 2.3.4 für 13 Runden 65 km und

15.30 Uhr für die Opens 2.3 A1 (national) für 18 Runden-90 km

Italiano :

Gare ciclistiche su un circuito di 5 km, con x giri per ogni categoria.

Podio con impianto audio

Bar per il ristoro

Altre informazioni: apertura alle 13H30 degli Accessi 2.3.4 per 13 giri 65 km e

15H30 per le Aperture 2.3 A1(nazionale) per 18 giri-90 km

Espanol :

Carreras ciclistas en un circuito de 5 km, con x vueltas para cada categoría.

Podio con equipo de sonido

Bar de refrescos

Información adicional: Apertura a las 13H30 del Acceso 2.3.4 para 13 vueltas 65 km y

15H30 para los Opens 2.3 A1(nacional)para 18 vueltas-90 km

