Informations pratiques

Bœsenbiesen

Grand Prix du Ried, course de motos anciennes

D 705 Bœsenbiesen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 13:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Course de motos anciennes. concert le samedi soir.

Course de régularité de motos anciennes, par catégorie d’âge et de cylindrée, organisée par le Moto Club du Ried MC-Ried. Samedi après-midi, manche d’essai. Dimanche, 2 manches chronométrées. Circuit de 3.5 km sur routes publics fermées pour l’occasion, traversant les villages de Bœsenbiesen et Schwobsheim. Samedi soir, concert rock avec le groupe Alice et tartes flambées. Restauration et boissons assurés tout le week-end proposés par les Associations locales. Paddock au niveau de l’abri communal aux 4 vents , à proximité de la salle des fêtes, permettant de rencontrer les pilotes et admirer leurs motos, dont certaines sont exceptionnelles.

Course accessible depuis Bœsenbiesen en venant de Hessenheim, depuis Schwobsheim et Baldenheim. .

D 705 Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 56 56 61 acsl.boesenbiesen@gmail.com

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English :

Vintage motorcycle race. Concert on Saturday evening.

L’événement Grand Prix du Ried, course de motos anciennes Bœsenbiesen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Grand Ried