Grand Prix féminin de Chambéry Chambéry
Grand Prix féminin de Chambéry Chambéry dimanche 19 avril 2026.
Grand Prix féminin de Chambéry
Place Paul Vachez Chambéry Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Le Grand Prix Féminin de Chambéry est une course UCI 1.1 féminine autour de Chambéry, c’est la première manche de la coupe de France de cyclisme féminin.
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Place Paul Vachez Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 11 26 38 patrice@ppion-consulting.com
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English :
The Grand Prix Féminin de Chambéry is a UCI 1.1 women’s race around Chambéry, and the first round of the French women’s cycling cup.
L’événement Grand Prix féminin de Chambéry Chambéry a été mis à jour le 2026-03-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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