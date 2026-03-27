Grand Prix féminin de Chambéry

Place Paul Vachez Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Grand Prix Féminin de Chambéry est une course UCI 1.1 féminine autour de Chambéry, c’est la première manche de la coupe de France de cyclisme féminin.

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Place Paul Vachez Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 11 26 38 patrice@ppion-consulting.com

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English :

The Grand Prix Féminin de Chambéry is a UCI 1.1 women’s race around Chambéry, and the first round of the French women’s cycling cup.

L’événement Grand Prix féminin de Chambéry Chambéry a été mis à jour le 2026-03-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme