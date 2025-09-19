Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor Sporting-Casino Soorts-Hossegor
Rendez-vous au Jaï Alaï d’Hossegor pour le Grand prix d’Hossegor 3ème édition
Vendredi 19 septembre 1/2 finales de pelote main nue Elite Pro
20h00 première demi-finale
21h00 seconde demi-finale
15€ placement libre
Vendredi 26 septembre finale de pelote main nue Elite Pro
Lever de rideau espoirs 20h
15€ placement libre
Pour l’occasion, retrouvez la Guinguette de Pelote Passion dès 19h ! .
