Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor Sporting-Casino Soorts-Hossegor

Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor

Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor Sporting-Casino Soorts-Hossegor vendredi 19 septembre 2025.

Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor

Sporting-Casino Jaï Alaï d’Hossegor Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-19 2025-09-26

Grand Prix Hossegor Main Nue Elite Pro Jaï Alaï
Rendez-vous au Jaï Alaï d’Hossegor pour le Grand prix d’Hossegor 3ème édition

Vendredi 19 septembre 1/2 finales de pelote main nue Elite Pro
20h00 première demi-finale
21h00 seconde demi-finale
15€ placement libre

Vendredi 26 septembre finale de pelote main nue Elite Pro
Lever de rideau espoirs 20h
15€ placement libre

Pour l’occasion, retrouvez la Guinguette de Pelote Passion dès 19h !   .

Sporting-Casino Jaï Alaï d’Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor

Grand Prix Hossegor Main Nue Elite Pro Jaï Alaï

German : Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor

Grand Prix Hossegor Nackte Hand Elite Pro Jaï Alaï

Italiano :

Gran Premio Hossegor Barehand Elite Pro Jaï Alaï

Espanol : Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor

Gran Premio Hossegor Barehand Elite Pro Jaï Alaï

L’événement Grand Prix Hossegor main nue Jaï Alaï Hossegor Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Hossegor