Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance dimanche 2 novembre 2025.
le Clapayrol Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – – EUR
700
Tarif de base plein tarif
Inscription équipe
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Le dernier Grand Prix 2024, venez vous amuser en famille, entre amis !
On vous rappelle le principe ? Le Grand Prix Karting Plus Belmont est ouvert à tous, même débutant à partir de 14 ans !
Tous les pilotes participent à la super finale (il n’y a aucune élimination en cours de route).
Déroulement d’une épreuve
– 10 mn Essais libres
– 10 mn Essais chronos
– 10 mn Finale
– 15 mn Super Finale 700 .
le Clapayrol Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 96 67 kartingplusbelmont@gmail.com
English :
Come and enjoy the last Grand Prix 2024 with family and friends!
German :
Der letzte Grand Prix 2024. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden!
Italiano :
Venite a godervi l’ultimo Grand Prix 2024 con la vostra famiglia e i vostri amici!
Espanol :
¡Ven a disfrutar del último Gran Premio 2024 con tu familia y amigos!
