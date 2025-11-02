Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance

Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance dimanche 2 novembre 2025.

Grand Prix Karting Plus

le Clapayrol Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

700

Tarif de base plein tarif

Inscription équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Le dernier Grand Prix 2024, venez vous amuser en famille, entre amis !

On vous rappelle le principe ? Le Grand Prix Karting Plus Belmont est ouvert à tous, même débutant à partir de 14 ans !

Tous les pilotes participent à la super finale (il n’y a aucune élimination en cours de route).

Déroulement d’une épreuve

– 10 mn Essais libres

– 10 mn Essais chronos

– 10 mn Finale

– 15 mn Super Finale 700 .

le Clapayrol Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 96 67 kartingplusbelmont@gmail.com

English :

Come and enjoy the last Grand Prix 2024 with family and friends!

German :

Der letzte Grand Prix 2024. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden!

Italiano :

Venite a godervi l’ultimo Grand Prix 2024 con la vostra famiglia e i vostri amici!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del último Gran Premio 2024 con tu familia y amigos!

L’événement Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)