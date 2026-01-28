Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance

Grand Prix Karting Plus

Grand Prix de Karting Plus ouvert à tous même aux débutants, venez vous amuser en famille, entre amis !

On vous rappelle le principe ? Le Grand Prix Karting Plus Belmont est ouvert à tous, même débutant à partir de 14 ans !

Tous les pilotes participent à la super finale (il n’y a aucune élimination en cours de route).

Déroulement d’une épreuve

– 10 mn Essais libres

– 10 mn Essais chronos

– 10 mn Finale

– 15 mn Super Finale .

le Clapayrol Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 96 67 kartingplusbelmont@gmail.com

English :

The Karting Plus Grand Prix is open to all, even beginners. Come and have fun with family and friends!

