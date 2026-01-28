Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance
Grand Prix Karting Plus Belmont-sur-Rance dimanche 15 février 2026.
Grand Prix Karting Plus
le Clapayrol Belmont-sur-Rance Aveyron
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Grand Prix de Karting Plus ouvert à tous même aux débutants, venez vous amuser en famille, entre amis !
On vous rappelle le principe ? Le Grand Prix Karting Plus Belmont est ouvert à tous, même débutant à partir de 14 ans !
Tous les pilotes participent à la super finale (il n’y a aucune élimination en cours de route).
Déroulement d’une épreuve
– 10 mn Essais libres
– 10 mn Essais chronos
– 10 mn Finale
– 15 mn Super Finale .
le Clapayrol Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 96 67 kartingplusbelmont@gmail.com
English :
The Karting Plus Grand Prix is open to all, even beginners. Come and have fun with family and friends!
