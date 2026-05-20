Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac
Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac samedi 25 juillet 2026.
Saint-Palais-de-Négrignac
Grand prix municipalité
le bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Grand prix de la municipalité de St Palais Négrignac, organisé par l’UFOLEP. Départs à 14h et 16h. 6 premiers récompensés avec prime à chaque tour à partir du second.
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le bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr
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English :
Grand prix de la municipalité de St Palais Négrignac, organized by UFOLEP. Starts at 2pm and 4pm. first 6 riders rewarded with a bonus for each lap from the second onwards.
L’événement Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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