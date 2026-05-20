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Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac

Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac samedi 25 juillet 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Saint-Palais-de-Négrignac

Grand prix municipalité

le bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Grand prix de la municipalité de St Palais Négrignac, organisé par l’UFOLEP. Départs à 14h et 16h. 6 premiers récompensés avec prime à chaque tour à partir du second.
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le bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82  bureau@orangesmecaniquesteam.fr

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English :

Grand prix de la municipalité de St Palais Négrignac, organized by UFOLEP. Starts at 2pm and 4pm. first 6 riders rewarded with a bonus for each lap from the second onwards.

L’événement Grand prix municipalité Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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