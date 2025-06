Grand prix Ocean Fifty Concarneau 25 juin 2025 07:00

Finistère

Grand prix Ocean Fifty Quai Carnot Concarneau Finistère

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-29

2025-06-25

8 Ocean Fifty se retrouveront au port de pêche le long du Quai Carnot.

Un village gratuit et ouvert à tous vous attend en plein cœur de Concarneau, dans le cadre de la Fête de la Mer & des Littoraux

Au programme :

•⁠ ⁠Conférences passionnantes (femmes & mer, jeunesse, transport maritime à la voile)

•⁠ ⁠Ateliers, expos, spectacles sur l’eau

•⁠ ⁠Animations, dégustations, nettoyage de plage

•⁠ ⁠Jeux et découvertes pour petits et grands

Un événement engagé pour l’environnement et la mixité, imaginé avec des acteurs locaux! .

Quai Carnot

Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

