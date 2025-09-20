Grand Prix pétanque Mers-les-Bains

Grand Prix pétanque Mers-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Le Surf Casting mersois organise son grand prix.

12€ la doublette

En doublette Poule A + B Jet du but 10h30.

Buvette et restauration sur place (barbecue, chipo/merguez, frites, croque monsieur)

Ouvert à tous Inscription au préalable

Mises + 500€ (basé sur 64 équipes) 12 .

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 41 97 11 76

