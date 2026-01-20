Grand Prix Retro 2026 Place monument aux morts Romenay

Grand Prix Retro 2026

Place monument aux morts Place du monument Romenay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Démonstration d’anciens véhicules (autos/motos datant avant 1950 et side-car) sur circuit fermé dans les rues de Romenay. Cet évènement n’est pas un course aucun vainqueur ni chronomètre. Bonne ambiance assurée avec restauration et buvette sur place. Si vous souhaitez participer en tant que concurrent n’hésitez pas à en faire la demande par mail un inscription vous sera envoyée. .

Place monument aux morts Place du monument Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 34 80 51 mobilretro71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Prix Retro 2026

L’événement Grand Prix Retro 2026 Romenay a été mis à jour le 2026-01-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II