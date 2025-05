Grand Prix Rétro d’Yvois 2025 – Carignan, 31 mai 2025 07:00, Carignan.

C’est la démons­tra­tion gran­deur nature, sur un circuit fermé au coeur de la ville, de près de 100 véhi­cules : clas­sics, cycle­cars, tricy­cle­cars, grand sport, motos, vélos, qui s’ex­hi­be­ront lors d’in­croyables démons­tra­tions et lais­se­ront la place belle au spec­tacle. Au programme de ces 2 jours : Samedi : un rallye touris­tique d’en­vi­ron 150 km à travers du dépar­te­ments des Ardennes et de la Belgique. Dimanche : des démons­tra­tions de voitures et motos de sport et de course, datant des origines à 1945, sur un parcours fermé et sécu­risé en centre-ville. Tout le week-end : expo­si­tion de véhi­cules anciens, bourse de pièces autos et motos jusqu’aux années 1980. Buvette, restau­ra­tion, boutique souve­nirs , manège pour enfants, anima­tion musi­cale. Gratuit (Orga­ni­sa­tion : Les Teufs-Teufs Yvoi­siens)

This is a life-size demonstration, on a closed circuit in the heart of the city, of almost 100 vehicles: classics, cyclecars, tricyclecars, grand sports, motorcycles and bicycles, all of which will be on display in incredible demonstrations, leaving plenty of room for spectacle. The 2-day program includes: Saturday: a 150 km tourist rally through the Ardennes and Belgium. Sunday: demonstrations of sports and racing cars and motorcycles, dating from their origins to 1945, on a secure, closed course in the town center. All weekend: exhibition of vintage vehicles, « car and motorcycle » parts exchange up to the 1980s. Refreshments, food, souvenir store, merry-go-round for children, musical entertainment. Free (Organized by Les Teufs-Teufs Yvoisiens)

Es handelt sich um eine Demonstration in Lebensgröße auf einer geschlossenen Rennstrecke im Herzen der Stadt von fast 100 Fahrzeugen: Klassiker, Cyclecars, Tricyclecars, Grand Sport, Motorräder, Fahrräder, die sich bei unglaublichen Vorführungen präsentieren und viel Platz für das Spektakel lassen werden. Das Programm der beiden Tage: Samstag: eine touristische Rallye von ca. 150 km durch die Ardennen und Belgien. Sonntag: Vorführungen von Sport- und Rennwagen und -motorrädern aus der Zeit von 1945 bis heute auf einer abgesperrten und gesicherten Strecke im Stadtzentrum. Das ganze Wochenende über: Ausstellung von Oldtimern, Teilebörse für Autos und Motorräder bis zu den 1980er Jahren. Erfrischungsstände, Restaurants, Souvenirshop, Kinderkarussell, musikalische Unterhaltung. Kostenlos (Organisation: Les Teufs-Teufs Yvoisiens)

Si tratta di una dimostrazione a grandezza naturale, su un circuito chiuso nel cuore della città, di quasi 100 veicoli: classici, ciclocar, tricicli, gran sport, moto e biciclette, che saranno esposti durante incredibili dimostrazioni e lasceranno ampio spazio allo spettacolo. Il programma delle 2 giornate prevede: sabato: un rally turistico di 150 km attraverso le Ardenne e il Belgio. Domenica: dimostrazioni di auto e moto sportive e da corsa, dalle origini al 1945, su un percorso chiuso e sicuro nel centro della città. Per tutto il fine settimana: esposizione di veicoli d’epoca, scambio di ricambi per auto e moto fino agli anni ’80. Rinfreschi, cibo, negozio di souvenir, giostre per bambini, intrattenimento musicale. Ingresso libero (Organizzato da Les Teufs-Teufs Yvoisiens)

Se trata de una demostración a escala real, en un circuito cerrado en pleno centro de la ciudad, de casi 100 vehículos: clásicos, ciclomotores, triciclos, grandes deportivos, motos y bicicletas, que se exhibirán durante increíbles demostraciones y dejarán mucho espacio al espectáculo. En el programa de los 2 días: Sábado: rally turístico de 150 km por las Ardenas y Bélgica. Domingo: demostraciones de coches y motos deportivos y de carreras, desde sus orígenes hasta 1945, en un recorrido cerrado y seguro en el centro de la ciudad. Todo el fin de semana: exposición de vehículos de época, intercambio de piezas de coches y motos hasta los años ochenta. Refrescos, comida, tienda de recuerdos, tiovivo para niños, animación musical. Entrada gratuita (Organizado por Les Teufs-Teufs Yvoisiens)

