Grand Quevilly Journées du Matrimoine Le Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Début : 2025-09-18 16:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
la ville de Grand-Quevilly vous invite à découvrir une programmation riche et variée, entre spectacles, ateliers, visites et temps conviviaux.
Jeudi 18 septembre
• Spectacle de la compagnie Les Puissantes Lycée Val de Seine, 15 h
• Compagnie Transtopie Les femmes artistes sont subversives Médiathèque de Grand Quevilly, 20 h 21 h 30
Vendredi 19 septembre
• Spectacle Écrire pour ne pas mourir, Femmage à Anne Sylvestre Médiathèque de Grand Quevilly, 18 h -19 h 30
• DJ Set Femmes en musique (Cie Action et Réaction) Bar du Théâtre, 19 h 30
Samedi 20 septembre
• Atelier On va semer Construction de refuges à insectes / Jardinier en automne Jardin de quartier Delalande, 10 h
• Visite de la réserve de la Médiathèque Médiathèque de Grand Quevilly, 10 h 11 h
• Visite de la maison métallique avec Grieme 5 rue de l’Industrie, 14 h 18 h
• Spectacle Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie , Compagnie Akté Centre culturel Marx Dormoy, 16 h
Dimanche 21 septembre
• Visite de la maison métallique avec Grieme 5 rue de l’Industrie, 10 h 17 h .
Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 68 93 00 mairie@grandquevilly.fr
English : Grand Quevilly Journées du Matrimoine
