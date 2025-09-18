Grand Quevilly Journées du Matrimoine Le Grand-Quevilly

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-20

18-21 septembre 2025

la ville de Grand-Quevilly vous invite à découvrir une programmation riche et variée, entre spectacles, ateliers, visites et temps conviviaux.

Jeudi 18 septembre

• Spectacle de la compagnie Les Puissantes Lycée Val de Seine, 15 h

• Compagnie Transtopie Les femmes artistes sont subversives Médiathèque de Grand Quevilly, 20 h 21 h 30

Vendredi 19 septembre

• Spectacle Écrire pour ne pas mourir, Femmage à Anne Sylvestre Médiathèque de Grand Quevilly, 18 h -19 h 30

• DJ Set Femmes en musique (Cie Action et Réaction) Bar du Théâtre, 19 h 30

Samedi 20 septembre

• Atelier On va semer Construction de refuges à insectes / Jardinier en automne Jardin de quartier Delalande, 10 h

• Visite de la réserve de la Médiathèque Médiathèque de Grand Quevilly, 10 h 11 h

• Visite de la maison métallique avec Grieme 5 rue de l’Industrie, 14 h 18 h

• Spectacle Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie , Compagnie Akté Centre culturel Marx Dormoy, 16 h

Dimanche 21 septembre

• Visite de la maison métallique avec Grieme 5 rue de l’Industrie, 10 h 17 h .

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 68 93 00 mairie@grandquevilly.fr

English : Grand Quevilly Journées du Matrimoine

