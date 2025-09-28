Grand Quine au profit d’Octobre Rose Vabres-l’Abbaye

Grand Quine au profit d’Octobre Rose Vabres-l’Abbaye dimanche 28 septembre 2025.

Grand Quine au profit d’Octobre Rose

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Tentez votre chance pour une bonne cause ! Venez jouer au quine spécial Octobre Rose et repartez avec de nombreux cadeaux et surprises, tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein.

Grand Quine au profit d’octobre rose !

Des cadeaux et des surprises à gagner ! .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

English :

Try your luck for a good cause! Come and play in the special Pink October quine and walk away with lots of gifts and surprises, while supporting the fight against breast cancer.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück für einen guten Zweck! Kommen Sie und spielen Sie das spezielle Rosa-Oktober-Quine und gehen Sie mit zahlreichen Geschenken und Überraschungen nach Hause, während Sie den Kampf gegen den Brustkrebs unterstützen.

Italiano :

Tentate la fortuna per una buona causa! Venite a giocare nella speciale quina dell’Ottobre Rosa e andate via con tanti regali e sorprese, sostenendo al contempo la lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

¡Pruebe suerte por una buena causa! Ven a jugar en la quina especial Octubre Rosa y llévate un montón de regalos y sorpresas, a la vez que apoyas la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Grand Quine au profit d’Octobre Rose Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)