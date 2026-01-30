Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut Morlhon-le-Haut

Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut

Salle polyvalente Morlhon-le-Haut Aveyron

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de Morlhon-le-Haut organise son grand quine annuel le dimanche 22 Février 2026.

Dimanche 22 Février , à partir de 14h00 à la salle polyvalente de Morlhon-le-Haut.



De nombreux lots de valeur sont à gagner !

Bons d’achat de 50€ à 200€, gâteaux à la broche, corbeilles de fruits, filets garni , colis de viande , etc. .

Salle polyvalente Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie ape.melaniepires@gmail.com

English :

The Morlhon-le-Haut Parents’ Association (APE) is organizing its annual quine on Sunday February 22, 2026.

