Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut Morlhon-le-Haut
Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut Morlhon-le-Haut dimanche 22 février 2026.
Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut
Salle polyvalente Morlhon-le-Haut Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’Association des Parents d’Élèves (APE) de Morlhon-le-Haut organise son grand quine annuel le dimanche 22 Février 2026.
Dimanche 22 Février , à partir de 14h00 à la salle polyvalente de Morlhon-le-Haut.
De nombreux lots de valeur sont à gagner !
Bons d’achat de 50€ à 200€, gâteaux à la broche, corbeilles de fruits, filets garni , colis de viande , etc. .
Salle polyvalente Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie ape.melaniepires@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Morlhon-le-Haut Parents’ Association (APE) is organizing its annual quine on Sunday February 22, 2026.
L’événement Grand quine de l’APE de Morlhon-le-Haut Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-01-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)