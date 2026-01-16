Grand quine de l’école de Rugby du RCN Naucelle

Grand quine de l’école de Rugby du RCN Naucelle samedi 21 février 2026.

16 rue de la capelotte Naucelle Aveyron

Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Quine organisé par l’école de Rugby du Racing Club Naucelloi XV
16 rue de la capelotte Naucelle 12800 Aveyron Occitanie  

English :

Quine organized by the Racing Club Naucelloi XV Rugby School

