Grand quine

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Grand quine. 3000 € de lots en jeu au hall polyvalent . A chaque partie 1 jambon sec, 1 bon d’achat de 50 euros, 1 lot divers. Deux super quines, bons d’achats de 150, 100 et 50 euros et de nombreux autres lots. Ouverture des portes à 20 h 00, début à 20 h 30 (Pétanque Malevilloise) .

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

L’événement Grand quine Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)