Grand Quine Plaisance

Grand Quine Plaisance dimanche 15 février 2026.

Plaisance Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-15
2026-02-15

Venez nombreux au Loto au profit de La Ligue contre le cancer !
2000€ de lots .   .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 36 58  cd12@ligue-cancer.net

Come one, come all to the Loto in aid of La Ligue contre le cancer!

