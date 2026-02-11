Grand Quine Plaisance
Grand Quine Plaisance dimanche 15 février 2026.
Grand Quine
Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Venez nombreux au Loto au profit de La Ligue contre le cancer !
2000€ de lots . .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 36 58 cd12@ligue-cancer.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Loto in aid of La Ligue contre le cancer!
L’événement Grand Quine Plaisance a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)