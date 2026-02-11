Grand Quine

Plaisance Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Venez nombreux au Loto au profit de La Ligue contre le cancer !

2000€ de lots . .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 36 58 cd12@ligue-cancer.net

English :

Come one, come all to the Loto in aid of La Ligue contre le cancer!

