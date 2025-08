Grand quiz 100% musique Médiathèque François Mitterrand Saintes

Grand quiz 100% musique

Début : Samedi 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09 16:00:00

2025-08-09

Testez vos connaissances en famille avec ce quiz 100% musique !

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 eis@ville-saintes.fr

English :

Test your knowledge as a family with this 100% music quiz!

German :

Testen Sie Ihr Wissen mit der ganzen Familie bei diesem 100%igen Musik-Quiz!

Italiano :

Mettete alla prova le vostre conoscenze in famiglia con questo quiz 100% musica!

Espanol :

Pon a prueba tus conocimientos en familia con este test 100% musical

