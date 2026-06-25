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Grand Quiz • Anciens de l’Amicale Récréative Espace Chambon Cusset

dimanche 22 novembre 2026 · Espace Chambon · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
8 8 8

Cusset

Grand Quiz • Anciens de l’Amicale Récréative

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:30:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

L’association des Anciens de l’Amicale Récréative vous lance le défi de tester vos connaissances lors d’une grande soirée quizz de culture générale le dimanche 22 novembre 2026 à 14h30. De nombreux lots à gagner !
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amandine.degiovanni@gmail.com

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English :

The Amicale R%E9cr% Alumni AssociationE9ative is challenging you to test your knowledge at a big general knowledge quiz night on Sunday, November 22, 2026, at 2:30 p.m. There are plenty of prizes to be won!

L’événement Grand Quiz • Anciens de l’Amicale Récréative Cusset a été mis à jour le 2026-09-11 par Vichy Destinations

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