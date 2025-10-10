Grand quiz de culture générale : le défi interclubs des séniors Club seniors Grange aux Belles Paris

Grand quiz de culture générale : le défi interclubs des séniors Club seniors Grange aux Belles Paris vendredi 10 octobre 2025.

Le grand quiz de culture générale interclubs réunit les seniors des 9e, 10e et 12e arrondissements pour un moment à la fois ludique et convivial.

Au programme :

Des épreuves variées mêlant connaissances générales, logique et associations d’idées.

Une ambiance stimulante et joyeuse, portée par la bonne humeur des participants.

Un esprit de compétition amical, où chaque arrondissement défend ses couleurs.

Un rendez-vous festif qui valorise la mémoire, la curiosité et le plaisir de jouer ensemble, tout en renforçant les liens entre clubs.

Les clubs séniors des 9e, 10e et 12e arrondissements s’affrontent dans un grand quiz de culture générale. Entre rapidité, mémoire et esprit d’équipe, une question reste en suspens : quel arrondissement remportera la victoire ?

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

Inscriptions auprès des clubs

Ternes 17è – Tél. 01 43 80 89 07 Beaucour 8è – Tél. 01 42 25 33 19

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Grange aux Belles 11, rue Boy Zelenski 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris