Grand quiz films d’animation, Médiathèque de Port-Lesney Bel Air, Port-Lesney
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Port-Lesney Bel Air · Port-Lesney
Informations pratiques
Grand quiz films d’animation Vendredi 2 octobre, 19h30 Médiathèque de Port-Lesney Bel Air Jura
Inscription obligatoire. Tout public, de 8 à 108 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Soirée quiz films d’animations !
Médiathèque de Port-Lesney Bel Air Quartier Bel Air, 39600 Port-Lesney Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 70 98 https://mediatheques-valdamour.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@valdamour.com »}] Médiathèque intercommunale du Val d’Amour Parking gratuit
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