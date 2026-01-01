GRAND QUIZ MUSICAL avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

GRAND QUIZ MUSICAL

avenue Georges Brassens Salle de l’Étoile Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Le Grand Quiz Musical des questions, des tubes avec une ambiance fun et conviviale.

Formez votre équipe et vivez une expérience ludique et festive, accessible à tous !

Tarifs en fonction de l’option choisie

table VIP 59€

Carré gradin 6 personnes 24€

Carré gradin 4 personnes 16€

Résa www.payasso.fr/apepierreattelee/le-grand-quiz-musical .

avenue Georges Brassens Salle de l’Étoile Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 43 73 26 ape.lapierreattelee@yahoo.com

