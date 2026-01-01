GRAND QUIZ MUSICAL avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins
GRAND QUIZ MUSICAL avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins vendredi 23 janvier 2026.
GRAND QUIZ MUSICAL
avenue Georges Brassens Salle de l’Étoile Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le Grand Quiz Musical des questions, des tubes avec une ambiance fun et conviviale.
Formez votre équipe et vivez une expérience ludique et festive, accessible à tous !
Tarifs en fonction de l’option choisie
table VIP 59€
Carré gradin 6 personnes 24€
Carré gradin 4 personnes 16€
Résa www.payasso.fr/apepierreattelee/le-grand-quiz-musical .
avenue Georges Brassens Salle de l’Étoile Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 43 73 26 ape.lapierreattelee@yahoo.com
L’événement GRAND QUIZ MUSICAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Saint Brevin