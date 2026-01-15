Grand quiz naturaliste ! Talant

Grand quiz naturaliste !

Moment convivial pour tester ses connaissances naturalistes en BFC (ou pour en apprendre plus sur la faune et flore sauvage de notre région). Accessible à tous.

Présenté par Manon Bichemin et Théo Demeule.

RDV à 19 h au local de la LPO BFC situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Fin de la soirée autour de 23 h (prévoir de quoi manger et/ou boire sur place). Activité groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Les informations en temps réel seront données sur le Discord du groupe jeunes BFC. Les inscriptions se font également sur le Discord. Si besoin, ou pour demander à faire partie du Discord du groupe jeunes BFC, information supplémentaires via groupejeunes.bfc@lpo.fr ou au 06 70 67 64 21. .

