Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée, Médiathèque de l’Oiseau-lyre, Radinghem-en-Weppes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de l'Oiseau-lyre · Radinghem-en-Weppes
Informations pratiques
Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de l’Oiseau-lyre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Nous allons tester vos connaissances en famille et entre amis.
Pas de panique, il y en a pour tous les âges et l’important, c’est de s’amuser !
Prêts à relever le défi ?! Et pour récompenser les joueurs, on se retrouve juste après le quiz pour partager un verre de l’amitié !
Tout public – Animé par l’association Village Meeple.
Médiathèque de l’Oiseau-lyre 3 rue de l’église Pôle Culturel A. Wacrenier 59320 Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 48 86 09 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/loiseau-lyre-radinghem https://www.facebook.com/profile.php?id=100064573786535
On largue les amarres pour un voyage ludique ensoleillé. Histoires, saveurs, nature et secrets de cette mer mythique…
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