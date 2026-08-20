Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée, Médiathèque de l’Oiseau-lyre, Radinghem-en-Weppes

Informations pratiques

Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de l’Oiseau-lyre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Nous allons tester vos connaissances en famille et entre amis.

Pas de panique, il y en a pour tous les âges et l’important, c’est de s’amuser !

Prêts à relever le défi ?! Et pour récompenser les joueurs, on se retrouve juste après le quiz pour partager un verre de l’amitié !

Tout public – Animé par l’association Village Meeple.

Médiathèque de l’Oiseau-lyre 3 rue de l’église Pôle Culturel A. Wacrenier 59320 Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 48 86 09 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/loiseau-lyre-radinghem https://www.facebook.com/profile.php?id=100064573786535

On largue les amarres pour un voyage ludique ensoleillé. Histoires, saveurs, nature et secrets de cette mer mythique…

©Médiathèque de l’Oiseau-lyre