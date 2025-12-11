Grand Quizz de la nouvelle année au Sew Le SEW Morlaix
Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère
Début : 2026-01-03 18:00:00
fin : 2026-01-03
2026-01-03
C’est le retour de la saison du vin chaud, des moufles, des cadeaux, des guirlandes… Et bien sûr du Grand Quizzz de la Nouvelle Année au Sew
Rendez-vous le samedi 3 janvier dans la salle de spectacle, en famille, entre ami·es ou en solo, pour tester vos connaissances en cinéma, musique, et culture générale.
Des surprises et des lots à gagner !
début à 18h pétante ouverture des portes à 17h45
Salle de spectacle du SEW
Inscription par équipes (6 personnes maximum), possibilité de s’inscrire seul.e, des équipes seront formées par les organisateur.ice.s pour atteindre 6 personnes.
En cas d’annulation merci de prévenir Maiwenn > maiwenn@wartiste.com .
Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
