Grand Quizz de la nouvelle année au Sew Le SEW Morlaix

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

C’est le retour de la saison du vin chaud, des moufles, des cadeaux, des guirlandes… Et bien sûr du Grand Quizzz de la Nouvelle Année au Sew

Rendez-vous le samedi 3 janvier dans la salle de spectacle, en famille, entre ami·es ou en solo, pour tester vos connaissances en cinéma, musique, et culture générale.

Des surprises et des lots à gagner ! Samedi 3 janvier 2025

début à 18h pétante ouverture des portes à 17h45

Salle de spectacle du SEW

Inscription par équipes (6 personnes maximum), possibilité de s’inscrire seul.e, des équipes seront formées par les organisateur.ice.s pour atteindre 6 personnes.

En cas d’annulation merci de prévenir Maiwenn > maiwenn@wartiste.com .

