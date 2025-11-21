Grand quizz Kahoot Varennes-sur-Loire

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Musical, les bibliothécaires ont concocté ces grands quizz de fin d’année sur Kahoot.

Kahoot est une plateforme ludique avec des questionnaires à choix multiples sur la base de formes et de couleurs permettant à plusieurs utilisateurs de jouer simultanément.

En famille ou avec des amis trouvez les réponses aux nombreuses questions préparées par les équipes de la bibliothèques.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 21h30. .

10 A rue de Chavigny Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

Musical, the librarians have concocted these great end-of-year quizzes on Kahoot.

German :

Musical, die Bibliothekarinnen haben diese großen Quizze zum Jahresende auf Kahoot zusammengestellt.

Italiano :

Musical, i bibliotecari hanno messo insieme questi fantastici quiz di fine anno su Kahoot.

Espanol :

Musical, los bibliotecarios han preparado estos estupendos cuestionarios de fin de curso en Kahoot.

